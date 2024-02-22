Polisten kaçmak isterken hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde hırsızlık suçundan 7 kaydı bulunan ve polisten kaçmak istediği esnada binanın 5. kattan beton zemine düşen Bülent Bozyiğit (35) hayatını kaybetti. Olay, Orta Mahalle'de meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası Bozyiğit, iddiaya göre eve alkollü geldiği için eşiyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce komşuları durumu polise bildirdi. Ekiplerin geldiğini gören Bozyiğit, hırsızlık suçundan 7 suç kaydından arandığı için kaçmak isterken beton zemine düştü. İlk müdahalesi yapılan Bozyiğit, hastanede yaşamını yitirdi.