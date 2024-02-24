Aydın’da araç satısında 46 milyonluk vurgun

Aydın'da Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç satış işlemlerinde vatandaşları dolandırarak zarara uğratan çeteye yönelik çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerince Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda araç satış işlemlerinde hileli işlemler yapıp, vatandaşları zarara uğratarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen örgüt elebaşları Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da içerisinde bulunduğu 36 şüpheli kıskıvrak yakalandı. MASAK ile koordineli olarak yapılan analizler sonucu şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 46 milyon TL para hareketliliğinin olduğu tespit edildi.