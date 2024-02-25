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Aydın'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasına otomobil, kamyonet ve otobüs karıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

AA
Aydın’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Aydın-Denizli kara yolunda ilerleyen otomobil, Ortakçı mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Karşı yönde ilerleyen turizm firmasına bağlı şehirler arası yolcu otobüsü, devrilen direğe, ardından da aynı giden kamyonete çarptı.

Kazada otobüs şoförü Gürsel Kurşun ile otobüsteki yolculardan Büşra Sarıaslan hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Davut Demirpolat ile otobüsteki Dursun Başer yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

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