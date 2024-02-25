Telefonlarını açmayan oğlunu evinde ölü buldu

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde 47 yaşındaki Cihan Turan evinde babası tarafından ölü bulundu. Olay, Nazilli'de Cumhuriyet Mahallesi 187 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 3'ncü katında gece saatlerinde meydana geldi.

KAPIYI ÇİLİNGİRE AÇTIRDI

CİHAN Turan arkadaşları ile kahvehanede otururken "Kolum çok ağrıyor" diyerek evine gitti. Sabah saatlerinden itibaren oğluna ulaşamayan baba durumdan şüphelenerek eve gitti. Turan'ın kuzeni ile eve gelen baba kapıyı çalmasına rağmen kimse açmayınca çilingiri aradı.

Çilingir yardımıyla eve giren baba hayatının en acı anını yaşadı. Yatakta oğlunun cansız bedeni ile karşılaşan baba, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Cihan Turan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cihan Turan'ın ölüm nedeni otopsiden sonra netleşecek.