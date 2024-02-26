Genç sürücünün bacağı koptu

Aydın'ın Söke ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsünün bacağı koptu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı fakat bacağının tekrar yerine dikilmesinin zor olduğu öğrenildi. Kaza, Söke-Bodrum Karayolu Dalyan Kavşağı Mevkii'nde meydana geldi. Hakan Aydın yönetimindeki motosikletle Didim'e gezmeye gitmek üzere Söke'den yola çıktı. Önüne çıkan hayvana çarpmamak için direksiyonu kıran Aydın, hakimiyeti kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerin gencin bacağını koparması sonucu ağır yaralanan talihsiz genç, hastaneye sevk edildi. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı, ayağının ise tekrar yerine dikilmesinin zor olduğu öğrenildi.