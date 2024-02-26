İrlandalının külleri Kuşadası’na döküldü

İrlandalı Darek Maher'in (49) vasiyeti üzerine yaşamını yitirdikten 4 ay sonra ülkesinde yapılan cenaze törenin ardından cenazesinin külleri Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirilerek denize döküldü. Kuşadası'nda yaşayan İrlandalı Derek Maher, geçtiğimiz 4 Ekim'de hastalığı nedeniyle vefat etti. Maher'in, kendi ülkesi olan İrlanda Drogheda'da düzenlenen vefat töreninin ardından, vasiyeti üzerine külleri Türkiye'de Kuşadası'na getirilerek Ege Denizi sularıyla buluşturuldu. Eşi Lorna Bronton Maher'in, Derek Maher'in İrlandalı ve Türk arkadaşları ile birlikte gerçekleştirdiği törende, Derek Maher'in özel bir kavanoza konularak İrlanda'dan getirilen külleri Kuşadası sahillerinde denize döküldü.