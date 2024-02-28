Kuşadası’nda 2 tonluk süs havuzu hırsızlığı

AYDIN'DA ekipler, Kuşadası ilçesi Caferli Mahallesinde icra edilen devriye esnasında bir peyzaj işletmesinin önünde bekleyen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçtan şüphelendi. Ekiplerin yaptığı kontrolde aracın arkası açık kasa içerisinde yaklaşık 2 ton ağırlığındaki dekoratif havuz ile şelale taşlarının olduğu tespit edildi. Araç içerisinde bulunan V.S'nin 6 suç kaydı, O.K'nin 4 suç kaydı olduğunu ve araçta bulunan S.E ile birlikte 3 şahsın peyzaj işletmesine ait arazinin içerisinde söz konusu malzemeleri çaldıklarını belirledi.