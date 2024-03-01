  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın’da organize örgüte darbe: 2 tutuklama

Aydın’da organize örgüte darbe: 2 tutuklama

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’da organize örgüte darbe: 2 tutuklama
Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı "Kafes- 50" operasyonu düzenlendi. Aydın'daki operasyonlarda elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes-50 operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, "Operasyonda "uyuşturucu madde ticareti" suçunu örgütlü olarak işleyen, elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken 7'sinin adli işlemleri devam ediyor. Operasyonlar sonucu; 124 bin adet uyuşturucu hapa ve ruhsatsız tabancalara el koyuldu.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA