Aydın’da organize örgüte darbe: 2 tutuklama

Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı "Kafes- 50" operasyonu düzenlendi. Aydın'daki operasyonlarda elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes-50 operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, "Operasyonda "uyuşturucu madde ticareti" suçunu örgütlü olarak işleyen, elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken 7'sinin adli işlemleri devam ediyor. Operasyonlar sonucu; 124 bin adet uyuşturucu hapa ve ruhsatsız tabancalara el koyuldu.