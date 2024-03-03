‘Kapımız vatandaşa her zaman açık olacak’

CUMHUR İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, AYMAS Galericiler sitesi esnaflarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Pehlivan'a AYMAS Galericiler ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ve beraberindeki heyet eşlik etti.

MARKA ŞEHİR AYDIN

Esnafların sorunlarını tek tek dinleyen Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, "Bizim gönlümüzün ve belediye makamımızın kapıları vatandaşlarımıza ve AYMAS esnafına her zaman açık. Biz buraya seçimden seçime gelmeyeceğiz. Biz Mustafa Savaş başkanım ile beraber hizmet yapma polemiği yapacağız. Ayırmadan ayrışmadan güzel işler yapmak ve Aydın'ı marka şehir yapmaya geliyoruz" diye konuştu.