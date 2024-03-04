Aydın'da motosikletiyle demir korkuluklara çarpan Burak Aşkın (26) hayatını kaybetti. Kaza, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Burak Aşkın idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki demir korkuluklara çarptı.
YAŞAM MÜCADELESİ
Kazada ağır yaralanan Aşkın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımı ünitesine alınan Aşkın, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Aşkın'ın cenazesi Nazilli Kültür ve Eğitim Vakfı (NAKEV) Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla ilçe mezarlığında defnedildi.