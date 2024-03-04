  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Demir korkuluklara çarptı

Demir korkuluklara çarptı

KAZIM YÖRÜKCE
Demir korkuluklara çarptı

Aydın'da motosikletiyle demir korkuluklara çarpan Burak Aşkın (26) hayatını kaybetti. Kaza, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Burak Aşkın idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki demir korkuluklara çarptı.

YAŞAM MÜCADELESİ

Kazada ağır yaralanan Aşkın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımı ünitesine alınan Aşkın, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Aşkın'ın cenazesi Nazilli Kültür ve Eğitim Vakfı (NAKEV) Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla ilçe mezarlığında defnedildi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA