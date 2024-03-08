Aydın’da 1 kişiye tren çarptı

Aydın'da İncirliova İlçesi Hürriyet Mahallesi üzerinde akşam saatlerinde feci bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa hareket halindeki tren çarptı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde trenin çarptığı ve ismi öğrenilemeyen şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.