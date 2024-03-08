Aydın’da sahte fatura operasyonu: 18 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte fatura ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarmanın 6 aylık takibi ile online satış platformunda kurye olarak çalışanlar üzerinden, akaryakıt istasyonlarından yakıt alınmış gibi gösterilerek düzenlenen sahte fatura ve fişlerin muhasebeciler aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilerek haksız yere vergi iadesi alındığı tespit edildi. Jandarma dün saat 07.00 sıralarında Söke, Kuşadası, Didim ve Efeler ilçelerinde belirlenen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

220 MİLYON TL SAHTE FATURA

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik ile yaklaşık 220 milyon TL sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1721 adet toplam 5 milyon 600 bin TL tutarında sahte fatura ve fiş, sahte fatura ve fiş yazmak için kullanılan 1 adisyon cihazı, sahte fatura ve fiş oluşmak için yazılım yüklenmiş 4 dizüstü bilgisayar, 27 pos rulosu, 27 cep telefonu, 5 sahte fatura ve fiş yazmak için kullanılan içinde araç plakalarının olduğu not defteri, 6 yakıt yükleme koçanı, 5 hafıza kartı ve 1 kaşe ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.