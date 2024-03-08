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Haberler Aydın Savaş’tan Ovaeymir’e doğalgaz müjdesi

Savaş’tan Ovaeymir’e doğalgaz müjdesi

KAZIM YÖRÜKCE
Savaş’tan Ovaeymir’e doğalgaz müjdesi
CUMHUR İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Efeler'in Ovaeymir mahallesini ziyaret ederek bir araya geldiği mahalle sakinlerine doğalgaz müjdesi verdi. Mahalle sakinleri bu müjdeyi coşkuyla karşılarken, Savaş, Enerji Bakanı, Bakan Yardımcısı ve Enerya ile görüştüğünü söyledi. Savaş, bir plan ve program çerçevesinde en kısa sürede doğalgazın Ovaeymir'e de getirileceğini kaydetti. Ayrıca 10 gün içerisinde ihalesi yapılan trafonun da en kısa zamanda mahalleye bağlanacağını aktardı.
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