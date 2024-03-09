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Haberler Aydın Asırlık çam ağaçları katledildi

Asırlık çam ağaçları katledildi

KAZIM YÖRÜKCE
Asırlık çam ağaçları katledildi
Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Habipler Köyü'nde tarım arazisi ile ormanın birleştiği onlarca dönümlük alanda asırlık çam ağaçları kesildi. İhbar üzerine, onlarca ağacın kesildiği bölgeye gelen ekipler, tutanak tutup olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili olarak 3 kişinin ifadelerinin alındığı belirtildi. Bölgede kısa süre içerisinde motorlu testerelerle yaklaşık 250- 300 adet ağacın kesildiğini belirten Köy Muhtarı Hüseyin Demir, Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma açıldığını belirtti.
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