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Haberler Aydın Aydın jandarmasından sanal devriye: 98 şüpheliye işlem yapıldı

Aydın jandarmasından sanal devriye: 98 şüpheliye işlem yapıldı

Aydın'da Şubat ayı boyunca jandarma ekiplerinin yaptığı sanal devriyede 98 şüpheli tespit edildi. “Yasadışı Bahis”, “Müstehcenlik” ve “Fuhuş” içerikli paylaşım yapan bin 349 site erişime engellendi.

İHA
Aydın jandarmasından sanal devriye: 98 şüpheliye işlem yapıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından emniyet ve asayişin sağlanması, halkın huzuru ve güvenliği için suç ve suçluluk ile mücadele çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 1-29 Şubat 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde siber suç konularında meydana gelen 21 olayda 98 şüpheli tespit edilerek haklarında adli işlem yapıldı.

Bilişim sistemleri üzerinden "Yasadışı Bahis", "Müstehcenlik" ve "Fuhuş" içerikli paylaşımlarda bulunan bin 349 internet sitesi engellendi. Oltalama metoduyla vatandaşları dolandırmayı veya kimlik bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan 198 adet web sitesine erişimin engellemesi sağlandı. İnternet ve sosyal medya kullanımında meydana gelebilecek mağduriyetler konusunda ise 295 öğrenci, eğitici ve vatandaşın bilinçlendirilmesi sağlandı.

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