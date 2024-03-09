Aydın’da 220 milyonluk sahte fatura vurgunu

Aydın'da sahte fatura düzenleyerek 220 milyon liralık vurgun yapan ve Ahmet Hano'nun elebaşılığını yaptığı suç çetesi üyesi operasyonla çökertildi. Çete üyesi 18 kişi adliyeye sevk edildi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu online satış platformunda kurye olarak çalışanlar üzerinden akaryakıt istasyonlarından yakıt alınmış gibi gösterilerek düzenledikleri sahte fatura ve fişleri muhasebecileri vasıtasıyla haksız yere vergi iadesi aldıkları tespit edilen çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik suçları kapsamında yaklaşık 220 Milyon TL sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları belirlendi.