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Haberler Aydın Nazilli’de kamyon bahçeye devrildi

Nazilli’de kamyon bahçeye devrildi

KAZIM YÖRÜKCE
Nazilli’de kamyon bahçeye devrildi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kemik yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan evin bahçesine devrildi. Kazada, kamyon sürücüsü Muhammet Ö. yaralandı. Kaza, Nazilli ilçesi OSB Kavşağı'nda meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne seyir halinde olan Muhammet Ö. yönetimindeki kemik yüklü kamyon, ışıklı kavşağa yaklaştığı sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, bir evin bahçesine girerek devrildi. Aynı istikamette seyir halinde olan 5 araç da hasarlı kazaya karıştı. Evin bahçesine devrilen kamyonu bulunduğu yerden çıkarmak için bölgeye kurtarıcı getirilirken, trafik yaklaşık bir saat süreyle Dallıca Mahallesi'nden verildi. Kamyonun kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
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