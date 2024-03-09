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Haberler Aydın Trenin çarptığı şahıs hayatını kaybettı

Trenin çarptığı şahıs hayatını kaybettı

KAZIM YÖRÜKCE
Trenin çarptığı şahıs hayatını kaybettı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen olayda trenin çarptığı şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, İncirliova İlçesi Hürriyet Mahallesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Raylar üzerinde yürüyen bir şahsa hareket halindeki tren çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde trenin çarptığı ve ismi öğrenilemeyen şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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