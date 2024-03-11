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Haberler Aydın Aydın’da otobüsle motor çarpıştı: 1 kişi ağır yaralı

Aydın’da otobüsle motor çarpıştı: 1 kişi ağır yaralı

MURAT ŞENBAKLAVACI
Aydın’da otobüsle motor çarpıştı: 1 kişi ağır yaralı
AYDIN'IN Nazilli ilçesinde otobüsün motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde önceki gün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklete ara yoldan ana yola çıktığı sırada S.Y. (55) idaresindeki tur otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşerek başını refüje vuran motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan sürücü kurtarılamadı. Tur otobüsü şoförü S.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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