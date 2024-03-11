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Haberler Aydın Savaş: Aydın’da trafik çilesini sona erdireceğiz

Savaş: Aydın’da trafik çilesini sona erdireceğiz

KAZIM YÖRÜKCE
Savaş: Aydın’da trafik çilesini sona erdireceğiz
CUMHUR İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi. Savaş, yapacakları köprülü kavşaklarla trafiği rahatlatacaklarını ve zaman kaybının önüne geçeceklerini söyledi. Aydın'ın sorunlarını değinen Savaş, "300 bin nüfusu olan Efeler'de trafik eziyete dönüşüyor. Sokak köpekleri kitleler halinde geziyor. Kanalizasyonu olmayan mahalleler var. Aydın'da çevre katliamı var. Birçok ilçede arıtma yok. Hala fosseptik çukurları var. Trafik, alt yapı problemi olmayan bir şehir inşa etmek istiyoruz. Daha güzel, yaşanabilir bir kent için 31 Mart büyük bir fırsat" dedi.
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