  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Öğrenci hesapları üzerinden dolandırıcılık yapıyorlardı, yakalandılar

Öğrenci hesapları üzerinden dolandırıcılık yapıyorlardı, yakalandılar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yasa dışı yollarla elde ettikleri paraları, üniversite öğrencilerine açtırdıkları banka hesapları üzerinden alarak kripto paraya yatıran 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Öğrenci hesapları üzerinden dolandırıcılık yapıyorlardı, yakalandılar

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencileri aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli şahsın ikametlerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adreslerde yapılan armalarda 240 bin lira, 11 bin 200 dolar, farklı kişilere ait 27 banka kartı, 8 cep telefonu ile dijital materyaller ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Z ve E.Ç tutuklanırken, B.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, belirli ücret verme karşılığında öğrencilere banka hesabı açtırdıkları, internet üzerinden kumar ve bahis gibi yasa dışı yollardan elde ettiği gelirleri bu hesaplara aktardıkları öğrenildi. Şüphelilerin daha sonra bu hesaplardan çektikleri paraları kripto paraya çevirdikleri belirlendi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA