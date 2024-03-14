Öğrenci hesapları üzerinden dolandırıcılık yapıyorlardı, yakalandılar

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencileri aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli şahsın ikametlerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adreslerde yapılan armalarda 240 bin lira, 11 bin 200 dolar, farklı kişilere ait 27 banka kartı, 8 cep telefonu ile dijital materyaller ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Z ve E.Ç tutuklanırken, B.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, belirli ücret verme karşılığında öğrencilere banka hesabı açtırdıkları, internet üzerinden kumar ve bahis gibi yasa dışı yollardan elde ettiği gelirleri bu hesaplara aktardıkları öğrenildi. Şüphelilerin daha sonra bu hesaplardan çektikleri paraları kripto paraya çevirdikleri belirlendi.