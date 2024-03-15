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Haberler Aydın Ayakkabısının içinden uyuşturucu çıktı

Ayakkabısının içinden uyuşturucu çıktı

KAZIM YÖRÜKCE
Ayakkabısının içinden uyuşturucu çıktı
Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından Umurlu mahallesinde yapılan operasyonla şüpheli Selçuk K. (42) ile Mutlu Y. (43) yakalandı. Şüpheli Mutlu Y'nin üzerinde yapılan arama sonucu ayakkabısına gizlediği 100 gram uyuşturucu bulundu. Şüphelilere ait araçta ise 50 gram kokain maddesi, tabanca ve şarjör ele geçirildi. Mutlu Y. uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanırken Selçuk K. ise savcılıktan serbest bırakıldı.
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