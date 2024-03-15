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Aydın'daki üniversiteli gençlerden örnek davranış

Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel öğrencileri yalnız bırakmayan üniversiteli gençlerin örnek davranışı takdir topladı.

İHA
Aydın’daki üniversiteli gençlerden örnek davranış

Aydın'da eğitim gören ve KYK yurtlarında kalan üniversiteli gençler, gönüllü olarak katıldıkları sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Bu çerçevede Yenipazar ilçesindeki KYK yurdunda kalan gençler, Gençlik Merkezi gönüllüleri ile birlikte Sultanhisar ilçesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki özel öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerle bir araya gelen gençlerin örnek davranışı takdir toplarken, etkinlikte yüz boyama, parkur oyunu ve halat çekme yarışması yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde sonunda özel öğrenciler gönüllerince eğlendi.

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