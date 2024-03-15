Hayatını yaşayacaktı hayattan koparıldı

Aydın'da bir dönercide çalışan İbrahim Olece (19), sevgilisi Ömür Aslan (17) ile telefonda tartıştı. Aslan ayrılmak istediğini söyleyince Olece öfkeden çılgına döndü ve evden pompalı tüfeği alarak sevgilisinin çalıştığı işyerine gitti. Olay, Nazilli ilçe merkezindeki 129 sokak ile Türkocağı Caddesi kesişiminde bulunan bir iç giyim dükkanında meydana geldi.

Dükkanını açan Aslan'ın yanına gelen Olece, bir süre kapının önünde konuştuktan sonra "Sensiz yaşayamam, ne olur benden ayrılma" diyerek bağırmaya başladı.

ALDIRIŞ ETMEDİ

Genç kızın barışma teklifini kabul etmemesi ve ayrılacağını söylemesinin ardından Olece, yanında getirdiği pompalı tüfeğini 2 kez ateşledi. Genç kız, yaralı vaziyette dükkanın içene kaçarak kendini kabine kilitledi.

Gözü dönmüş genç, kabini kırarak içeride saklanmış olan sevgilisinin "Ne olur yapma" diyerek yalvarmasına aldırış etmeden defalarca ateş etti. Daha sonra elindeki tüfeği kafasına dayayıp tetiğe bastı. İşyeri kan gölünü dönerken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 2 gencin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralı halde içeri kaçıp soyunma kabinine saklanan Ömür Aslan, "Ne olur yapma" diye yalvardı ancak ölümden kurtulamadı. Genç kızın ölmeden önce arkadaşına attığı son mesajda, 'Hayatımı yaşayacağım" yazdığı ortaya çıktı.

DUYGULANDIRAN MESAJ

Ömür Arslan'ın, hayattan koparılmadan saatler öncesinde kız arkadaşına gönderdiği mesajlar yürekleri dağladı. Ömür Arslan'ın arkadaşına attığı sitemli mesajları şunlar: "İbrahim bana, işten çıkmazsan ayrılalım dedi. Ben de çıkmayacağımı söyledim. Konuşularak halledilebilirdi. Ama o sadece kendi sözü olsun diyor. Benim sözlerimi önemsemiyor. Ben yönetilmek istemiyorum, artık hayatımı yaşayacağım."

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

ACI haberi alıp olay yerine gelen gençlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde sinir krizi geçiren İbrahim'in babasını polisler güçlükle sakinleştirip uzaklaştırırken, kızını öldüğünden habersiz olan Ömür'ün anne ve babası ise birbirlerine sarılarak teselli buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı