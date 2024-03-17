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Haberler Aydın “Trafik problemini 3 ayda çözeceğiz”

“Trafik problemini 3 ayda çözeceğiz”

İHSAN KARATAŞ
“Trafik problemini 3 ayda çözeceğiz”
CUMHUR İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Söke'de bir seramik fabrikası çalışanlarıyla bir araya geldi. Söke'nin sorunlarını bildiklerini belirten Savaş, seçildiklerinde Novada Outlet kavşağını ilk üç ay içerisinde temelini atıp en kısa sürede tamamlayıp vatandaşın hizmetine sunacaklarını söyledi. Savaş, Aydın'da ve Söke'de kronikleşen ulaşım, otopark, trafik, altyapı, kanalizasyon, içme suyu problemini ve şehrin kayıp yıllarını telafi etmek için yola çıktığını belirtti ve ekledi: "Aydın'ı gerçek belediyecilikle buluşturalım."
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