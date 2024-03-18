Baygın oğlunu gören anne de fenalaştı

Aydın'da merdivenlerden inerken bayılarak 10 metre yükseklikten boşluğa düşen 19 yaşındaki Oğuzhan B. isimli gencin annesi, oğlunun öldüğünü sandı. Feryatlar içinde kendini yere atan anne de olay yerinde bayıldı. Anne-oğul hastaneye kaldırıldı. Hastalığından dolayı sürekli baygınlık geçiren Oğuzhan B., merdivenlerde alt yola inmek istedi. Bu sırada nöbet geçiren genç 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Gencin annesi, feryat içinde "Öldü mü oğlum" diyerek olay yerine geldi ve oğlunu görünce bayıldı. Yaşlı kadın, ifadesinde oğlunun yarım saat önce kendisini aradığını ve eve geleceğini söylediğini belirtti.