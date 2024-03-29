20 yıl hapis cezası olan suçluya baskın

Aydın Nazilli'de 7 farklı suçtan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yapıldı. Çalışma sonucu nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak, hırsızlıktan 5 farklı dosya olmak üzere toplam 7 suçtan aranan ve hakkında toplam 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A, yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.