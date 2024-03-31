Aydın 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları! Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı oy oranları...

Milyonlarca seçmen bugün sandık başına giderek oyunu kullandı. Aydın'da oyunu kullanan seçmenler Aydın yerel seçim sonuçlarını merak ediyor. Peki Aydın'da hangi aday önde? Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? İl il seçim sonuçlarını yeniasir.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte 31 Mart 2024 Aydın yerel seçim sonuçları...

31 MART 2024 AYDIN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verdi. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlendiği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.