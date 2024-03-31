Hız tutkusu sonu oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 22 yaşındaki Rıfat Emre Hazan'ın hız tutkusu acı sonla bitti. Motosikletiyle hız yaparken otomobille çarpışan Hazan, feci şekilde yaşamını yitirdi. Kaza, İstikakal Mahallesi Nazilli - Dallıca eski yol üzerinde meydana geldi. Nazili'den Dallıca istikametine seyir halinde olan Yasin Ülker idaresindeki otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı istikametten gelen ve aşırı süratli olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Rıfat Emre Hazan ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 20 metre sürüklenen motosikletten yola savrulan Hazan, kanlar içerisinde kaldı. Ağır yaralanan genç, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hazan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Yasin Ülker, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.