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Haberler Aydın Aydın'da kahreden olay! 2 yaşındaki çocuk alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

Aydın'da kahreden olay! 2 yaşındaki çocuk alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 2 yaşındaki çocuk alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

İHA
Aydın’da kahreden olay! 2 yaşındaki çocuk alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

Aydın'da çıkan yangın, Bayındır Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aydın’da kahreden olay! 2 yaşındaki çocuk alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri, tüm evi saran yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında evde bulunan 2 yaşındaki Mehmet Oğuz'un alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Aydın’da kahreden olay! 2 yaşındaki çocuk alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

Yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Mehmet Oğuz'un, babası hastanede olduğu ve annesinin de babasına refakat ettiği için babaannesine bırakıldığı öğrenildi. Kanser hastası olduğu için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören baba S.O. ile anne S.O.'nun acı haberle yıkıldı.

Aydın’da kahreden olay! 2 yaşındaki çocuk alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

Evdeki yangının, sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen babaannenin hayvanlara bakmak için evden çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi. Gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Oğuz'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

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