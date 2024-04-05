Aydın’da kahreden olay! 2 yaşındaki çocuk alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

Yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Mehmet Oğuz'un, babası hastanede olduğu ve annesinin de babasına refakat ettiği için babaannesine bırakıldığı öğrenildi. Kanser hastası olduğu için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören baba S.O. ile anne S.O.'nun acı haberle yıkıldı.