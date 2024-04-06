Minik Mehmet’i alevler yuttu

Aydın'ın Nazilli ilçesi Bayındır Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde dün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren itfaiye ekipleri 2 yaşındaki Mehmet Oğuz'un cansız bedeniyle karşılaştı. Minik Mehmet'in yanarak feci şekilde can verdiği tespit edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Acı haberi alan mahalle halkı gözyaşlarına boğulurken, Mehmet Oğuz'un babası S. Oğuz'un kanser hastası olduğu ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Anne S. Oğuz'un da eşine refakat ettiği için Mehmet'i babaannesine bıraktığı, yangının da babaannenin hayvanlara ot almak için evden çıktığı sırada olduğu belirtildi.