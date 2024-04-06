Motosikletiyle refüje çarpıp hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletiyle refüje çarpan Ahmet Yemiş hayatını kaybetti. Kaza, Söke-Milas Karayolu üzerinde meydana geldi. Milas'tan Söke istikametine seyir halinde olan Ahmet Yemiş'in (44) kontrolündeki motosiklet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjde bulunan bordür taşlarına çarptı. Kazada ağır yaralanan Yemiş, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yemiş'in vefatı yakınlarını üzüntüye boğdu.