Kumar bağımlılığı ölüme götürdü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sanal kumarda yüklü miktarda para kaybeden Bursalı iş insanı İhsan Ogün Kalyoncu (46) sokak ortasında kafasına sıkarak intihar etti. Kalyoncu, tatil için Kuşadası'na gelirken sanal kumarda yüklü miktarda para kaybetti.

5 yıldızlı otelde bir gece konaklayan iş adamı Kalyoncu, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde otelden çıkıp Kuştur Caddesi'nde kafasına dayadığı silahın tetiğine basarak intihar etti. Kalyoncu, kanlar içerisinde yere yığılırken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kavalcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise Kalyoncu'nun cansız bedenin yanında kız arkadaşına bıraktığı mektup buldu. Kalyoncu'nun sevgilisine bıraktığı mektupta, sanal kumar nedeniyle yüklü miktarda borcu bulunduğunu yazdığı belirlendi.