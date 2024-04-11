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Haberler Aydın Sevmek istedikleri köpeğin sahibi izin vermeyince darp ettiler

Sevmek istedikleri köpeğin sahibi izin vermeyince darp ettiler

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki plajda iddiaya alkol aldıktan sonra insanları rahatsız eden 2'si kadın 4 kişi sevmek istedikleri köpeğin sahibiyle tartıştı. Köpeğin sahibi darp edilirken olay yerine gelen polis kavgayı ayırdı. Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İHA
Sevmek istedikleri köpeğin sahibi izin vermeyince darp ettiler

Aydın'ın Kuşadası ilçesi marina mevkiindeki halk plajında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı tatili için İzmir'den Kuşadası'na gelen M.G., B.G., K.G. ve Ö.C.B. isimli 2'si kadın 4 kişi, iddiaya göre plajda alkol aldıktan sonra çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Plajdakiler tarafından sık sık uyarılan şahıslar, daha sonra yoldan geçen E.Ç.'nin köpeğini sevmek istedi.

Ancak E.Ç.'nin izin vermemesi üzerine her iki taraf arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma çevredekilerin de karışmasıyla plajın bulunduğu caddeye taştı. Bu sırada yaşanan arbedede yoldaki bir kafeye sığınmak isteyen E.Ç., kendisini takip eden kişiler tarafından darp edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kafenin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, polis kavgaya karışanları ayırmak için biber gazı kullandı. Polis tarafından gözaltına alınan M.G., B.G., K.G. ve Ö.C.B. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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