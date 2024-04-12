Alkollüydü, emniyet kemeri yoktu, hız yaptı! Kaçınılmaz son

A ydın Nazilli'de Aysu Öncel ve üç arkadaşı, eğlence mekanından çıktı. Direksiyon eğitmeni Aysu Öncel'in yönetimindeki 48 BU 676 plakalı kamyonetin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu.

Bir anda savrulan ve hakimiyeti kaybolan kamyonet, yol kenarındaki refüje çarpıp takla attı. Kaza, Nazilli ilçesi Aydın - Denizli Karayolu üzeri Organize Sanayi Kavşağı mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Takla atan ve metrelerce sürüklenen kamyonet, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Aysu Öncel, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Ağır yaralanan Öncel, hayatını kaybetti

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Araç sürücüsü Öncel, araçtan yola fırlayarak olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan M.C., C.A. ve T.A. ise yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.