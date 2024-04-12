  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Alkollüydü, emniyet kemeri yoktu, hız yaptı! Kaçınılmaz son

Alkollüydü, emniyet kemeri yoktu, hız yaptı! Kaçınılmaz son

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan kamyonette bulunan Aysu Öncel (29) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Direksiyon eğitmeni olan Öncel'in, kaza sırasında alkollü olduğu, aşırı hız yaptığı ve emniyet kemerini de takmadığı belirtildi

RAMAZAN AYDEMİR
Alkollüydü, emniyet kemeri yoktu, hız yaptı! Kaçınılmaz son

A ydın Nazilli'de Aysu Öncel ve üç arkadaşı, eğlence mekanından çıktı. Direksiyon eğitmeni Aysu Öncel'in yönetimindeki 48 BU 676 plakalı kamyonetin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu.

Bir anda savrulan ve hakimiyeti kaybolan kamyonet, yol kenarındaki refüje çarpıp takla attı. Kaza, Nazilli ilçesi Aydın - Denizli Karayolu üzeri Organize Sanayi Kavşağı mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Takla atan ve metrelerce sürüklenen kamyonet, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Aysu Öncel, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Ağır yaralanan Öncel, hayatını kaybetti

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Araç sürücüsü Öncel, araçtan yola fırlayarak olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan M.C., C.A. ve T.A. ise yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA