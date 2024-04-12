Ege’nin o ilçesine tatilci akını! 184 bin araç giriş yaptı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) alınan verilere göre kente, tatilin başladığı 6 Nisan Cumartesi gününden bu yana 184 bin araç giriş yaptı. Bayram tatili için Kuşadası'nı tercih edenler, otellerin de yüzde 90'lara varan doluluk oranına ulaşmasını sağladı. Kentin sahil bandı, turistik çarşılarının bulunduğu Sağlık Caddesi ile Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda da yoğunluk yaşandığı gözlendi.