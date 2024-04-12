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Haberler Aydın Ege'nin o ilçesine tatilci akını! 184 bin araç giriş yaptı

Ege'nin o ilçesine tatilci akını! 184 bin araç giriş yaptı

9 günlük bayram tatilini Ege'de geçirmek isteyenler bölgeye adeta akın etti. Bölgenin en çok tercih edilen tatil merkezlerinden olan Aydın'ın Kuşadası ilçesine cumartesi gününden bu yana 184 bin araç giriş yaptı. İlçedeki otellerde de doluluk yüzde 90'a ulaştı.

İHA
Ege’nin o ilçesine tatilci akını! 184 bin araç giriş yaptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Ramazan Bayramı nedeniyle yerli turistlerin akınına uğradı. Kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun araç kuyruğu oluştu. İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre kente tatilin başladığı Cumartesi gününden bu yana 184 bin araç giriş yaptı.

Ege’nin o ilçesine tatilci akını! 184 bin araç giriş yaptı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası'na, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yerli turistlerin ilgisi yoğun oldu. Hava sıcaklığının 22 derece olarak ölçüldüğü ilçeye İzmir, Manisa ve Denizli gibi yakın illerden araçlarıyla gelenler, kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Ege’nin o ilçesine tatilci akını! 184 bin araç giriş yaptı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) alınan verilere göre kente, tatilin başladığı 6 Nisan Cumartesi gününden bu yana 184 bin araç giriş yaptı. Bayram tatili için Kuşadası'nı tercih edenler, otellerin de yüzde 90'lara varan doluluk oranına ulaşmasını sağladı. Kentin sahil bandı, turistik çarşılarının bulunduğu Sağlık Caddesi ile Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda da yoğunluk yaşandığı gözlendi.

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