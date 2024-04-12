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Haberler Aydın Gönüllü gençlerden yaşlı çınarları ziyaret

Gönüllü gençlerden yaşlı çınarları ziyaret

RAMAZAN AYDEMİR
Gönüllü gençlerden yaşlı çınarları ziyaret
Aydın'da gençlerin sportif ve sanatsal faaliyetlerin yanı sıra sosyal projelerde de yer almasını sağlayan Aydınlı gönüllü gençleri gerçekleştirdikleri projelerle örnek olmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı çerçevesinde harekete geçen gönüllü gençler, yaşlı çınarları unutmadı. Geçmişe ışık tutan yaşlılar ve geleceğin emanetçisi çocukları ziyaret eden gençler, gerçekleştirdikleri bayram ziyaretleriyle örnek oldu. Yaşlı çınarların ellerini öperek bayramlarını kutlayan gençler, ayrıca el sanatları kursunda yaptıkları tepsiyi de büyüklerine hediye ettiler. Farkındalığı yüksek bireylerin yetişmesi hedefiyle sosyal sorumluluk projelerinin de aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.
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