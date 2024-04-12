Kanser savaşçıları

76 yaşındaki Nursel Arman ile 50 yaşındaki kızı Serap Cambazoğlu, yakalandıkları kanseri yendi. 34 yıl verdiği mücadeleyle kanseri tam 3 kez yenen annesinin tecrübeleri sayesinde Serap Cambazoğlu da 2 yılın ardından kanserden kurtuldu. Emekli öğretmen Nursel Arman, bir gazetede elle muayenin önemli olduğu bilgisini edindikten sonra göğsünde kitle tespit etti. 1990'da gittiği hastanede Arman'a meme kanseri teşhisi konuldu.

Öğretmen emeklisi olan Arman kızına kanser hastalığını yenme konusunda adeta öğretmenlik yaptı ve 34 yıllık kanser mücadelesi Cambazoğlu için rehber oldu

ANNENİN REHBERLİĞİ YOL GÖSTERDİ

34 yıl kanser mücadelesi veren Arman'ın kızı Cambazoğlu da göğüs ağrısı nedeniyle iki yıl önce başvurduğu hastanede annesi gibi meme kanseri olduğunu öğrendi ve yaklaşık bir yıl hastalığını herkesten gizledi. Fakat bir süre sonra annesi Arman'ın anlaması üzerine 'büyük savaşımız' dedikleri mücadeleri yeniden başladı. Öğretmen emeklisi olan Arman kızına kanser hastalığını yenme konusunda adeta öğretmenlik yaptı ve 34 yıllık kanser mücadelesi Cambazoğlu için rehber oldu.