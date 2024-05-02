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Aydın'da imalathaneye makaron baskını

Aydın'ın Didim ilçesinde bir imalathaneye yapılan baskında 24 bin 100 adet tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İHA
Aydın’da imalathaneye makaron baskını

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Didim KOM Grup Amirliği ekipleri, bir işyerinde kaçak tütün imal edildiği bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, işyerine baskın düzenledi.

Yapılan baskında 24 bin 100 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 6 bin 600 adet boş makaron, 14 kilo kıyılmış tütün, 2 adet elektronik sigara sarma makinası, 1 adet kompresör, 2 bin adet şeffaf poşet ele geçirildi. Operasyonda yakalanan R.S. isimli şüpheli gözaltına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı.

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