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Haberler Aydın İnsanlığın batsın!

İnsanlığın batsın!

İHSAN KARATAŞ
İnsanlığın batsın!
AYDIN Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'nde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 09 DL 314 plakalı traktörün sürücüsü, bir köpeği traktörde takılı bulunan römorka bağladı. Zavallı köpeği yol boyunca sürükleyen adamı görenler, durum karşısında dehşete düşerek yapılan vahşete tepki gösterdi. Uyarılar ve vatandaşın tepkisi üzerine hala köpeği bırakmayan şahıs, başka bir sürücü tarafından videoya alındı. Köpeği, asfalt yolda acımasızca sürükleyen şahıs, farklı bir araba ile önü kesilerek durduruldu. Kan donduran olay, vicdanları sızlattı.
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