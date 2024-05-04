Skandalların avukatından çirkin paylaşım

Aydın Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Rıfat Bozbey, Ekim 2022'de yapılan Aydın Barosu seçimleri öncesi yönetim kurulu adayı olduğunu duyurmak ve üyelerden destek istemek amacıyla avukatlara ferman gibi bir SMS atmıştı. Bozbey mesajında, "Muhterem Boz Hanedan, İsminin birincisi, A. Rıfat Bozbey, Hukukun Efendisi, İcra Dairelerinin Lordu, İcra Mahkemelerinin ve İtirazın İptallerinin Kralı, Ağır Cezaların Korkulu Rüyası, Yedi Mahkemenin Hükümdarı, İyilerin Dostu, Kötülerin Düşmanı, Eski(meyen) hakim aday adayı, İtalyan Hatlarıyla dikkat cezbeden, adalet diyarının koruyucusu Aydın Barosu yönetim kurulu üyeliğine adayım. Destekleriniz için siz kıymetli meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ederim" ifadelerine yer verirken mesajı okuyan avukatlar da duruma oldukça şaşırdı.

"İDAM CEZAMI İSTERİM"

Aydın Barosu, ferman gibi yazılan sıra dışı mesajla dikkatleri üzerine çeken Avukat Rıfat Bozbey hakkında disiplin soruşturması başlattı. Hakkında disiplin soruşturması açılan Rıfat Bozbey'den meslektaşlarına sıra dışı bir mesaj daha iletildi. Mesajında kendisine baro tarafından disiplin süreci başlatıldığı bilgisini paylaşan Rıfat Bozbey, "Aydın Barosu'nu sevmek suçsa idam cezamı isterim" ifadelerini kullandı. Av. Sezgin Çetin'in başkanlığa seçildiği Aydın Barosunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirilen Av. Rıfat Bozbey, ilk toplantıya kral tacı takarak katılm sağlamıştı.

"EN NADİDE İŞÇİLERLE"

Yaptıklarıyla meslektaşlarının tepkisini çeken Bozbey, 1 Mayıs'ta skandal bir paylaşımda bulundu. Bozbey, sosyal medyasında gece kulübünde bir kadınla çekildiği fotoğrafı, "1 Mayıs'a en nadide işçilerle girmenin sevinci" notuyla paylaştı. Çirkin paylaşım sonrası tepkilerin odağı olan Bozbey ile ilgili Aydın Barosu tarafından hukuki işlem başlatıldı. Aydın Barosu Başkanı Av. Sezgin Çetin, Bozbey'in paylaşımının kabul edilemez olduğunu belirterek disiplin sürecinin başladığını duyurdu.