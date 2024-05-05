Eşine sokakta dehşeti yaşatan koca “İhanetin bedeli” dedi

AYDIN'IN Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Koca Cami Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde boşanmak isteyen eşi Ayşe Kayaoğlu'na pusu kuran Emrah Kayaoğlu iki çocuğunun annesini 5 yerinden bıçaklamıştı. Emrah Kayaoğlu'nu bulmak için polis, otobüs ve tren garındaki kameralarla birlikte toplamda 35 adet güvenlik kamerasını inceledi. Şahsın arkadaşlarıyla temasa geçen emniyet güçlerin çemberi iyice daraltırken Emrah Kayaoğlu Turan Mahallesi 129 sokak üzerinde saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Kayaoğlu, Asayiş Büro Ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Sağlık kontrolü için getirildiği Nazilli Devlet Hastanesi'nde kendisini görüntüleyen gazetecilere Kayaoğlu, "İhanetin bir bedeli olacaktı" dedi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, biri kalbinden olmak üzere 5 bıçak darbesi alan talihsiz kadının taburcu olduğu öğrenildi.