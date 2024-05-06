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Haberler Aydın Düğün cinayetinin bahanesi “İstek şarkıyı çalmadı” oldu

Düğün cinayetinin bahanesi “İstek şarkıyı çalmadı” oldu

KAZIM YÖRÜKCE
Düğün cinayetinin bahanesi “İstek şarkıyı çalmadı” oldu
Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Pirlibey Mahallesi'nde 6 ay önce hayatlarını birleştiren damat Emrah Kabakoğlu ve gelin Gülseren Coşkun'un düğünü, şarkı nedeniyle kan gölüne dönmüştü. Kavgada meyve bıçağı kalbine saplanan damadın amcası Oktay Kabakoğlu hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili Y.C., E.C., H.G., O.T. ve Y.T. tutuklandı. Davada tutuklular hakim karşısına çıktı. İstediği şarkı çalınmadığı için kavgayı başlatan sanık E.C., savunmasında "İstek parçam çalınmayınca sinirlendim. Bir anda kavga çıktı" dedi. 5 kişinin tutuklandığı olayda, 2 kişi tahliye edildi.
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