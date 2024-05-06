Eski vekilin acı günü

Aydın'da yaşayan Acar Ailesi, İstanbul'dan gelen acı haber ile sarsıldı. AK Parti Aydın İl Teşkilatı'nın kurucu il başkanı ve eski milletvekili Ahmet Rıza Acar'ın İstanbul'da yaşayan kızı Zeynep Acar Boz ile Deniz Boz çiftinin oğulları Murat Mirza'nın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen Murat Mirza Acar'ın ölüm haberi, ailesini yasa boğdu. Hayata çocuk yaşta veda eden Murat Mirza Acar'ın Pendik Yenişehir Hz. İsmail Camisi'nde kılınan cenaze namazına müteakip Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ahmet Rıza Acar

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Acı haberi alan AK Parti Aydın Teşkilatı sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı. Ak Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Aydın Kurucu İl Başkanımız ve 22. Dönem Milletvekilimiz Sn. Ahmet Rıza Acar'ın torununun tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhum yavrumuza Allah'tan rahmet; Acar ailesine ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.