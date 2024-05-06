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Haberler Aydın Kaybolan koyunlarını aramak için gitti, cesedi bulundu

Kaybolan koyunlarını aramak için gitti, cesedi bulundu

Aydın'da kaybolan koyunlarını bulmak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Hilmi Gülsevgi için arama çalışması başlatıldı. 10 saat süren çalışmaların ardından Gülsevgi'nin cansız bedeni bulundu.

İHA
Kaybolan koyunlarını aramak için gitti, cesedi bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesi Uzunçam Mahallesi'nde kayıp koyunlarını bulmak için motoruyla evden çıkan Hilmi Gülsevgi'den bir daha haber alınamadı. KOAH hastası olan ve Gülsevgi'nin hayatından endişe eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma, AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Nazilli Belediyesi Afet ve Acil Durum Birimi (NAFAD), Nazilli Amatör Telsizciler Derneği (NATDER), Aydın Afet Arama Kurtarma Derneği (AFAR) ekipleri, köylülerle birlikte arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 10 saatlik arama kurtarma çalışmalarına Aydın Filo Komutanlığı'na bağlı İnsansız Hava Araçları da (İHA) destek verdi. Yapılan çalışmalarda Gülsevgi'nin motosikletine ulaşan ekipler, çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Sabaha kadar devam eden çalışmalar sonunda motosikletine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki mesafede Gülsevgi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

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