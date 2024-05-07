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Haberler Aydın Bir gün arayla iki benzer kader

Bir gün arayla iki benzer kader

KAZIM YÖRÜKCE
Bir gün arayla iki benzer kader

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde, bir gün arayla 2 inşaat ustası çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Villanın çatısına tadilat yapmak için çıkan 72 yaşındaki Osman Kaya, dengesini kaybederek zemine düştü.

Bahçede hareketsiz yatan Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. İkinci olay ise İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. İş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı bir apartmanın inşaatının 3'üncü katına çıkan seramik ustası 52 yaşındaki Abdullah Bişki dengesini kaybederek düştü. Zemine çakılan Bişki'nin yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

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