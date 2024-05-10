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Haberler Aydın Ege'nin o iline son dakika uyarısı

Ege'nin o iline son dakika uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Aydın'da yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İHA
Ege’nin o iline son dakika uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Aydın il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

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