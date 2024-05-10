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Haberler Aydın Engelli kadına İŞKUR desteği

Engelli kadına İŞKUR desteği

KAZIM YÖRÜKCE
Engelli kadına İŞKUR desteği
AYDIN'IN Efeler ilçesinde engelli Hülya Ulusoy, İŞKUR'dan aldığı 148 bin lira destekle kendi işini kuracak. İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere kendi işlerini kurmak üzere verdiği hibe kapsamında projesi kabul edilen engelli Hülya Ulusoy ile Aydın Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) arasında sözleşme imzalandı. Hülya Ulusoy, aldığı 148 bin liralık hibe desteği ile Efeler'de waffle gözleme evi açacağını söyledi. ydın İSKUR Müdürü Rahmi Terzi ise "Hibe desteği alarak kendi işinin patronu olmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı yeni dönem başvuruları için 7 Haziran 2024'e kadar İl Müdürlüğümüze ve Hizmet Merkezlerimize bekliyoruz" dedi.
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