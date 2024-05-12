Aydın’da flamingolar görsel şölen yarattı

Göz alıcı pembe tüylere ve siyah kanat uçlarına sahip olan flamingoların beslenme görüntüleri ise seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Kanat açıklıkları 2 metreye kadar ulaşan 'Allı Turnalar', diğer su kuşlarından farklı olarak tuzlu sularda da yaşayabiliyor.