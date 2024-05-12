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Aydın'da flamingolar görsel şölen yarattı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Pamucak'ta bulunan sazlık alanlar, doğada nadir görülen kuş türlerinden biri olan halk arasında "Allı turna" oalrak bilinen flamingoları misafir ediyor.

İHA
Aydın’da flamingolar görsel şölen yarattı

Ege Bölgesi kıyılarında, bahar yağmurlarının etkisiyle sazlık alanlardaki su seviyeleri yükseldi. Su kuşlarının beslenmesine elverişli şartların oluşmasıyla beraber Kuşadası ile Selçuk arasında kalan Pamucak'taki sulak alanlara, flamingolar gelmeye başladı.

Aydın’da flamingolar görsel şölen yarattı

Göz alıcı pembe tüylere ve siyah kanat uçlarına sahip olan flamingoların beslenme görüntüleri ise seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Kanat açıklıkları 2 metreye kadar ulaşan 'Allı Turnalar', diğer su kuşlarından farklı olarak tuzlu sularda da yaşayabiliyor.

Aydın’da flamingolar görsel şölen yarattı

İnce uzun bacakları ve eğri boyunlarıyla da dikkat çeken flamingolar, toplu halde belenirken çıkardıkları seslerle de dikkat çekiyor. Bölgeyi evleri olarak benimseyen flamingolar, sucul omurgasızlarla besleniyor.

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