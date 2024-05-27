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Haberler Aydın Aydın merkezli eşzamanlı operasyon: 5 kişi yakalandı

Aydın merkezli eşzamanlı operasyon: 5 kişi yakalandı

Aydın merkezli Didim ve Manisa’nın Salihli ilçelerinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 5 kişi yakalandı.

İHA
Aydın merkezli eşzamanlı operasyon: 5 kişi yakalandı
Aydın'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Didim ilçesi ve Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan eşzamanlı operasyonda yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ve esrar maddeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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