Aydın merkezli eşzamanlı operasyon: 5 kişi yakalandı

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Didim ilçesi ve Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan eşzamanlı operasyonda yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ve esrar maddeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.